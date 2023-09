Lampedusa vor dem Kollaps: Die Insel ruft den Notstand aus, EU verspricht Hilfe

Angesichts der hohen Zahl an ankommenden Migrantinnen und Migranten herrscht auf der süditalienischen Insel Lampedusa Chaos. Die Insel rief den Notstand aus, die EU sagte rasche Hilfe zu. Parlamentsvize Othmar Karas (ÖVP) mahnt zu einheitlichen Asylverfahren an und vor den Grenzen.

Rom, Brüssel – Die Ankunft Tausender Bootsmigranten innerhalb weniger Tage bringt die italienische Mittelmeerinsel Lampedusa an ihre Grenzen. In dem völlig überfüllten Erstaufnahmelager im Zentrum der kleinen Insel kam es am Donnerstag teils zu chaotischen Szenen. Auf Videos war zu sehen, wie die Menschen – viele erkennbar erschöpft – dicht gedrängt in der prallen Sonne ausharrten, ihnen gegenüber standen Sicherheitskräfte vor den Toren des Lagers. In dem Getümmel kam Unruhe auf.