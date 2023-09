Es ist traurig, das zu sehen“: Tiroler Zivildiener hilft Einheimischen nach Beben in Marokko

Wenige Tage nachdem Aloys Trinkers Auslandszivildienst in Marokko beginnt, bebt die Erde. Jetzt will der 19-Jährige aus Sautens dort jenen Menschen helfen, die alles verloren haben.

Innsbruck, Marrakesch – Am Boden verstreut liegen Ziegel, Holzbalken, etwas Stroh. Aloys Trinker, 19 Jahre alt, aus Sautens, steht am Donnerstag in einem marokkanischen Dorf rund eine halbe Autostunde entfernt von der Großstadt Marrakesch vor einem eingestürzten Haus. Wie viele andere Gebäude hier, wurde es bei dem verheerenden Erdbeben vor einer Woche zerstört. Inmitten der Trümmer steht ein Esel.