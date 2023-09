Dianas berühmter Schäfchenpulli für 1,1 Millionen Dollar versteigert

New York – Ein roter, mit Schafen verzierter Wollpullover, den die spätere Prinzessin Diana 1981 kurz nach Bekanntgabe ihrer Verlobung mit Prinz Charles getragen hatte, ist für 1,1 Millionen Dollar (rund eine Million Euro) versteigert worden. Das bestätigte das Auktionshaus Sotheby's aus New York am Donnerstag. Der ursprüngliche Schätzpreis war von Sotheby's zwischen 50.000 und 80.000 Dollar verortet worden.