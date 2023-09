Corona-Infektionen störten die WM-Vorbereitung der Tiroler Ringer

Belgrad – „Uns hat es leider beide erwischt“, stöhnte Michael Wagner gestern auf seiner Rückreise aus dem Salzburg-Trainingslager. Der Tiroler Parade-Ringer handelte sich vor ein paar Wochen mitten in der WM-Vorbereitung (ab morgen) eine Corona-Infektion ein. Davon konnte auch Landsmann Daniel Gastl ein Lied singen. „Das ist natürlich das, was man in einer WM-Vorbereitung am allerwenigsten braucht“, betonte Wagner, der die Tiroler Ringer-Fans allerdings auch nach einem Kontrolltermin beim Lungenfacharzt beruhigen konnte: „Uns geht es schon wieder gut und wir sind bereit für die WM.“ Nachsatz: „Wir müssen bereit sein.“