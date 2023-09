„Massive Verletzungen am Oberkörper“: Sechsjähriger in Deutschland getötet

Neubrandenburg – Im Fall eines tot aufgefundenen Sechsjährigen in Deutschland ermittelt die Polizei wegen eines Tötungsdelikts. Der Bub sei in Pragsdorf bei Neubrandenburg von Feuerwehrleuten mit massiven Verletzungen am Oberkörper in einem Gebüsch gefunden worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche am Donnerstagabend habe nur noch der Tod des Kindes festgestellt werden können.