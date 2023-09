ÖBB: Wichtige Fahrplaninfos für Bahnkund:innen im Tiroler Unterland

Bis 1. Oktober 2023 finden Gleisbauarbeiten zwischen Innsbruck Hbf. und der Mühlauer Eisenbahnbrücke statt. Davon betroffen sind Fernverkehrszüge sowie Nah- und Regionalverkehrszüge. Die ÖBB ersuchen die Kund:innen, sich zeitgerecht im Vorfeld über Fahrplanänderungen bzw. Einschränkungen zu informieren

Damit die Züge sicher und pünktlich über die Schienen rollen können, müssen auch Bahnstrecken regelmäßig und umfassend serviciert werden. Die ÖBB-Infrastruktur AG sorgt mit ihren Arbeiten dafür, dass die Leistungsfähigkeit und Sicherheit des Bahnbetriebes im Streckennetz der ÖBB sichergestellt wird. So auch bei den Gleisbauarbeiten im Bereich zwischen Innsbruck Hbf und der Mühlauer Eisenbahnbrücke, wo in der Zeit von heute Samstag (20:00 Uhr), bis Sonntag, 1. Oktober 2023 (23:59 Uhr) auf einer Länge von 1.100 Metern die Gleise samt Schwellen und Gleisschotter erneuert werden. Durch diese Arbeiten kommt es zu Fahrplanabweichungen auf dem gesamten Abschnitt zwischen Innsbruck und Kufstein. Die Änderungen im Detail:

Fernverkehr

Für die Züge des ÖBB-Fernverkehrs entfällt (mit wenigen Ausnahmen) der planmäßige Halt am Bahnhof Jenbach. Die Reisenden werden ersucht, alternativ die Züge des Nah- und Regionalverkehrs zu nutzen, um in Wörgl Hbf (Richtung Wien bzw. München) sowie in Innsbruck Hbf (Richtung Vorarlberg / Italien) die Anschlüsse zum Fernverkehr zu erreichen.

Nah- und Regionalverkehr:

• Ausfall der Linie S4 (Telfs – Kufstein) zwischen Innsbruck Hbf und Hall in Tirol Bf. Für diese Züge wird ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen eingerichtet. Die Kund:innen werden ersucht, auf die geänderten Schienenersatzverkehrshaltestellen in Innsbruck Hbf, Rum, Hall-Thaur und Hall in Tirol zu achten.

• Ausfall der Linie S5 (Ötztal – Jenbach) zwischen Innsbruck Hbf und dem Bf Jenbach. Anstelle der ausgefallenen Züge wird die Linie S3 (Steinach am Brenner – Hall in Tirol) bis Jenbach verlängert. Die Züge fahren im genannten Zeitraum auch am Wochenende mit zusätzlichem Halt in Hall-Thaur.

• Die Züge der Linie REX2 verkehren im genannten Zeitraum mit zusätzlichem Platzangebot in den Hauptverkehrszeiten zwischen Innsbruck Hbf und Wörgl Hbf (ausgeweiteter Fahrplan).

• Der Halt Innsbruck Messe entfällt (in beiden Richtungen) für alle Züge.

• Der Halt von einzelnen Zügen an der Haltestelle Rum entfällt.

• Geänderte Fahrzeiten zwischen Innsbruck Hbf und dem Bahnhof Kufstein.

Reisende werden gebeten, sich zeitgerecht vor Fahrtantritt zu informieren.

Die ÖBB ersuchen um Verständnis für die Einschränkungen bzw. Änderungen und bitten ihre Kund:innen, sich zeitgerecht im Vorfeld über die Änderungen zu informieren.

Für die umfassende Information der Reisenden werden die Abweichungen vom planmäßigen Verkehr in die elektronische Fahrplaninformation Scotty (fahrplan.oebb.at) eingearbeitet.

Zudem erhalten die Kund:innen Auskünfte rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche beim ÖBB-Kundenservice unter der Rufnummer 05-1717 (österreichweit zum Ortstarif), an den Ticketschaltern und im Internet unter: oebb.at und fahrplan.vvt.at