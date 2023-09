Betrugsversuch in Imst: 80-Jähriger fiel nicht auf Polizeitrick herein

Imst – Ein versuchter Polizeitrick in Imst ging für den Täter schief. Der bislang Unbekannte rief am Donnerstag gegen 20 Uhr bei einem 80-Jährigen an. Der Anrufer gab sich als Polizist aus und sagte, dass es Indizien gebe, dass beim 80-Jährigen eingebrochen werde und fragte diesen nach Wertgegenständen. Doch der Pensionist schöpfte Verdacht und machte keine Angaben. So kam es auch zu keinem Betrug.