Purtscheller und Kröll: Die siamesischen Fußball-Zwillinge

Essen – Es scheint ganz so, als hätten die beiden ihre Karriere gemeinsam geplant. Wie auf einem Reißbrett. Trennungen? Keine Option! Lilli Purtscheller und Valentina Kröll, beide 20 Jahre alt, verkörpern den Tiroler Fußball-Doppelpack. Erst ließen sie in der Tiroler Mädchen-Auswahl ihr Talent aufblitzen, wechselten anschließend in die Akademie von St. Pölten und empfahlen sich bei den Wacker-Damen für Höheres. Der Aufenthalt bei Sturm Graz sollte zuletzt nur als Sprungbrett dienen. Nun lebt das Duo nämlich viel lieber den Traum von der Deutschen Bundesliga.

„Erstmals im Ausland, da geht wirklich ein Traum in Erfüllung“, staunte Purtscheller nicht schlecht, als sie bereits in der vergangenen Woche mit der SGS Essen einen 4:0-Sieg im DFB-Pokal der Frauen in Bochum einfuhr – vor knapp 3300 Zuschauern. „Aus Österreich kennen wir das so ja nicht“, lächelte Mittelfeldspielerin Purtscheller.