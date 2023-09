enduro.tirol Tour: Steinige Stages und starkes Starter:innenfeld

Zwei aus vier enduro.tirol presented by KENDA Rennen sind in Innsbruck und in den Kitzbüheler Alpen bei heißen Temperaturen und bester Stimmung unter den Teilnehmer:innen bereits über die Bühne gegangen.

Eine gute Mischung aus First-Try-Racer:innen, Profi Athlet:innen und erfahrenen Hobby-Biker:innen fuhren bei beiden Rennen um Ruhm und Ehre. Beim Tour-Stopp Kitz Alps wurden zusätzlich die Österreichischen Staatsmeisterschaften im Enduro Mountainbiken ausgetragen. Hanna Steinthaler vom CUBE Action Team und Kevin Maderegger gewannen mit Abstand. Die beiden führen aktuell auch in der Pro-Kategorie die enduro.tirol Serienwertung, in der es insgesamt 4.000 Euro Preisgeld zu gewinnen gibt.

In wenigen Tagen starten die Rider:innen beim Nationalfeiertag (29. – 01. OKT) der Bike Republic Sölden in die dritte Runde, bevor es zum großen Tour-Finale (6. – 8. OKT) am Kronplatz in Südtirol kommt.

© Hanisch

Die enduro.tirol Tour wurde 2022 ins Leben gerufen und bringt frischen Wind in die heimische und internationale MTB-Szene. Im Rahmen des Serienformats werden Enduro-Rennen in ganz Tirol ausgetragen. Dazu hat man einige der renommiertesten MTB-Reviere des Landes gewählt. Bergauf, bergab, über Stock und Stein, gerne auch auf knackigen Trails durch alpines Gelände – so wie es MTB-Fans lieben. Die enduro.tirol Tour ist ein ambitioniertes All-Mountain-Erlebnis für alle Biker:innen, die sich mit sich selbst und anderen messen möchten.

enduro.tirol Tour 2023 18. – 20. AUG 2023: Innsbruck, Bikepark Innsbruck 08. – 10. SEP 2023: Kitz Alps, Kirchberg [Österreichische Meisterschaft, World Tour Qualifier] 29. – 01. OKT 2023: Sölden, Bike Republic Sölden 06. – 08. OKT 2023: Kronplatz, Kronplatz [Südtirol]

Auch in diesem Jahr können alle Rider:innen in den Kategorien Pro, Open, eBike, Junior und Masters 35+ bei jedem Tourstop im enduro.tirol Ranking Punkte sammeln. Nur die Besten können enduro.tirol Champion werden und das Preisgeld von insgesamt € 4.000 Euro mit nach Hause nehmen. Das Rennwochenende startet am Samstag mit verpflichtendem Training, im Anschluss findet das Youngsters Race und der Prolog statt. Das Hauptrennen am Sonntag führt die Pro, Open und eBike Rider:innen über sechs Stages und wird zeigen, wer den Bike-Sommer zum Trainieren bestmöglich genutzt hat.

Die enduro.tirol Youngsters presented by Tiroler Tageszeitung

Ohne Nachwuchs, keine Zukunft. Deshalb und weil Tirol unzählige motivierte und talentierte Youngsters heiß auf Rennen hat, findet bei jedem enduro.tirol Tourstop am Samstag auch ein Youngsters Rennen statt. Wie die Größen racen die jüngeren Athlet:innen auf Zeit auf mehreren Stages ins Ziel. Die Youngsters Rennen werden in den Kategorien U11 – U17 ausgetragen und beinhalten immer drei Stages in der Trailkategorie S0 – S1. Die Startgebühr beträgt immer 35,- Euro pro Rennen, mit der Serienanmeldung gibt es nochmal einen Rabatt.

Die Anmeldung

Für die enduro.tirol Rennen können sich die Rider:innen jeweils für jeden Tourstop einzeln oder für gesammelt für die gesamte Serie anmelden. Die Anmeldung ist bis zehn Tage vor jedem Rennen geöffnet. Kurzentschlossene können sich am Rennwochenende zu den Öffnungszeiten des Race Offices bis Samstag 9:00 Uhr mit einem Aufpreis von 20,00 Euro nachmelden.

Alle weiteren Informationen sind unter www.enduro.tirol zu finden.