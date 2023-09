Haller Elektromechanik-Unternehmen Geppert ist insolvent

Hall in Tirol – Das Tiroler Elektromechanik-Unternehmen Geppert mit Sitz in Hall in Tirol hat Insolvenz angemeldet. Von der Insolvenz seien 59 Dienstnehmer betroffen, berichteten die Kreditschutzverbände AKV und KSV1870. Die Passiva beliefen sich demnach auf 16,6 Mio. Euro. Als Gründe wurden Schwierigkeiten in den Lieferketten, stark ansteigende Rohstoffpreise und die Corona-Pandemie genannt. Die Einbringung eines Sanierungsplanes war nicht angedacht.