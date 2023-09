Bunt und laut: Hunderte Teilnehmer bei Klima-Demos in Innsbruck und Kufstein

Insgesamt mehr als 1000 Menschen zogen am Freitag anlässlich des 14. Klimastreiks durch die Straßen der zwei größten Städten Tirols.

Innsbruck, Kufstein – Anlässlich des weltweiten Klimastreiks wurde am Freitag auch in Tirol lautstark für mehr Klimaschutz demonstriert. Hunderte Menschen füllten um die Mittagszeit die Straßen von Kufstein und Innsbruck, um sich mit „Fridays For Future“ für die Mobilitätswende und ein Ende der fossilen Energien einzusetzen.

📽️ Video | Klima-Demo in Innsbruck

In Innsbruck versammelten sich laut Schätzungen der Polizei rund 900, laut OrganisatiorInnen 1100 Menschen aller Altersgruppen vor der Universität, dem Startpunkt der Demo. Auf ein konkretes Motto für den Protestzug wurde verzichtet. Stattdessen hatte „Fridays For Future“ im Vorfeld einen Brief mit elf Forderungen erarbeitet, wie die Mobilitätswende gelingen könne.

Dieser wurde am Vorplatz der Uni Innsbruck an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verteilt, ehe sich der Demonstrationszug gegen 14 Uhr in Bewegung setzte.

Bei ihrem Weg über den Südring in Richtung Landhausplatz skandierten die Swmo-TeilnehmerInnen unter anderem „Hoch mit dem Klimaschutz, runter mit Kohle“.

📽️ Video | Klima-Demo in Innsbruck

Prominente Unterstützung

Dem Klimastreik hatten sich auch zahlreiche bekannte Personen angeschlossen: Bürgermeister Georg Willi (Grüne) war ebenso vor Ort wie der Innsbrucker Diözesanbischof Hermann Glettler oder Verkehrslandesrat René Zumtobel (SPÖ).

„Die Klimakrise ist in unserem Wohnzimmer angekommen“, sagt Sofia Scherer. „Das haben die Katastrophen der vergangenen Monate gezeigt.“ Die Patscherin ist 21 Jahre alt, Studentin, seit knapp drei Jahren Teil der Tiroler „Fridays for Future“-Bewegung und fungiert inzwischen als deren Sprecherin. „Wir stecken alle Energie, viel unserer Freizeit in dieses Thema“, meint sie. „Dass sich dann gefühlt doch recht wenig ändert, ist manchmal schon zermürbend.“

Aber sie wolle dennoch weiter auf die Straße gehen, betont Scherer am Freitag bei der Demonstration in Innsbruck. „Entgegen der Proteste in anderen Bundesländern und Staaten, fordern wir in Tirol nicht den Ausstieg aus der Kohle – für den wir natürlich auch sind. Es geht uns um die Mobilitätswende.“ Im Vorfeld hatten die Aktivisten mit mehreren Partnern dahingehend elf Forderungen formuliert, weil der Verkehr jener Sektor mit den meisten Emissionen sei.

In Kufstein nahmen laut Polizei zwischen 150 und 200 Menschen an dem Demonstrationszug teil.

📽️ Videos | Klima-Demo in Kufstein

📽️ Video | Bianca Binder von FFF Kufstein

📽️ Video | Kufsteins BM Martin Krumschnabel