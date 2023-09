Bis zu 28 Grad in Tirol: Am Wochenende wird es wieder spätsommerlich

Am Wochenende dominiert insgesamt der Hochdruckeinfluss in Tirol und so wird am Samstag ein zumeist sonniger Tag erwartet. In manchen Tälern und Becken lösen sich Frühnebelfelder erst im Laufe des Vormittages auf. Am Nachmittag werden die Quellwolken häufiger. Die Höchstwerte liegen bereits bei bis zu 27 Grad.