Auto und Motorrad landeten bei Breitenbach in Bach: Biker wurde verletzt

Breitenbach am Inn – Kurioser Unfall im Breitenbacher Ortsteil Haus: Nach einem Zusammenstoß rutschte zuerst ein Motorradlenker in ein Bachbett. Kurz darauf landete das daran beteiligte Auto ebenfalls im Wasser.

Es war gegen 16 Uhr, als der 42-jährige Pkw-Lenker von der Unterinntalstraße links abbog. Just in dem Moment überholte ein Motorradlenker den Wagen eines 40-Jährigen und anschließend das davor befindliche Fahrzeug des 42-Jährigen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem abbiegenden Auto. Der Biker stürzte und schlitterte samt Maschine in den Bach. Der 42-Jährige hielt an und stieg aus seinem Wagen aus. Plötzlich rollte dieser los und blieb erst im Bachbett stehen.