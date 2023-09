27-Jähriger saß Online-Betrüger auf: Mehr als 10.000 Euro Schaden

Innsbruck – Mehr als 10.000 Euro nahm ein Betrüger einem 27-Jährigen in Tirol am Donnerstag ab. Der Österreicher erhielt am Vormittag einen Anruf. Es meldete sich ein angeblicher Sicherheitsbeamter eines großen Onlinehändlers. Er habe festgestellt, dass der Account des 27-Jährigen missbräuchlich verwendet worden sei, behauptete der Unbekannte.