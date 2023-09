5:1 gegen Bozen: Innsbrucker Haie servierten perfekten Start

Mit einem 5:1-Heimsieg über den HC Bozen feierten die Innsbrucker Haie in der ICE Hockey League einen Saisonauftakt nach Maß.

Innsbruck – Nach dem grandiosen 5:2-Sieg über den Schweizer Meister Servette Genf bei der Heimpremiere in der Champions Hockey League stand den Innsbrucker Haien gestern exakt 15 Tage später der Liga-Auftakt gegen den HC Bozen ins Haus. Vorweg: Die Füchse aus Südtirol, gegen die die Haie in der Vorsaison gerade einmal einen Punkt aus vier Spielen geholt hatten, verbreiteten in der Tiwag-Arena keinen Schrecken.