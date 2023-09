Libyen: Dutzende Kinder durch verschmutztes Wasser erkrankt

In Libyen sind nach den Überschwemmungen in der schwer betroffenen Stadt Darna laut Medienberichten Dutzende Kinder durch verschmutztes Wasser erkrankt. Das sagte der Leiter des Nationalen Zentrums für Krankheitsbekämpfung, Haider al-Sajih, der Nachrichtenseite "Al-Wasat" am Freitag. Die 55 Kinder stammten aus Familien, die durch die Fluten vertrieben wurden. In der Stadt habe sich Trinkwasser mit Abwasser gemischt. Die Lage in dem Katastrophengebiet blieb unübersichtlich.