Fußgängerin in Salzburg bei Zusammenstoß mit Lkw getötet

Salzburg – Bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen ist am Freitagnachmittag eine Fußgängerin in Salzburg getötet worden. Laut Polizei wurde die von rechts kommende 59-Jährige auf der Vogelweiderstraße vom Lkw erfasst und dann noch bis zur Kreuzung mit der Gnigler Straße mitgeschleift. Trotz Reanimationsmaßnahmen ist die Frau an der Unfallstelle verstorben.