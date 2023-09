Lotus’ zweites Elektroauto geht 2024 in Produktion

Der Emeya, ausgewiesen als „Hyper-GT“, beschleunigt in 2,8 Sekunden von null auf 100 km/h.

New York – Lotus ist einerseits damit beschäftigt, das Elektro-SUV Eletre auf den Markt zu bringen, andererseits zeigt die britische Traditionsmarke bereits eine Neuheit, die für nächstes Jahr bestimmt ist: In New York enthüllte Lotus den Emeya, ausgewiesen als „Hyper-GT“.

Lotus Emeya | hoesma | © Lotus

Im Gegensatz zum Eletre ist die Dachlinie flacher, der Heckabschluss zelebriert einen Coupé-Look. Innen zeigen sich großzügig gestaltete Screens, ein abgeflachtes Lenkrad und eine breite Mittelkonsole. Für Lotus soll der Emeya die Rolle eines Flaggschiffes übernehmen, vier Seitentüren verweisen auf eine entsprechende Länge des Modells. Wie der Eletre ist der Emeye vollelektrisch motorisiert, zumal Lotus beabsichtigt, in naher Zukunft auf Verbrennungsmotoren komplett zu verzichten. Die Leistungsdaten orientieren sich am Supersportwagen-Genre: Der Emeya beschleunigt laut Unternehmen in der Bestausstattung in 2,8 Sekunden von null auf 100 km/h und kann mehr als 250 km/h fahren. Für den Vortrieb sorgen zwei Elektromotoren.

Lotus Emeya | hoesma | © Lotus

Allzu viel technische Details wollte Lotus dieser Tagen über den Emeya noch nicht preisgeben – immerhin ist bekannt, dass der „Hyper-GT“ mit einer Luftfederung bestückt sein wird, die vollektrisch adaptiv agiert. Aerodynamische Maßnahmen wie ein „aktiver Frontgrill“, ein Heckdiffusor und ein Heckspoiler sorgen im Verbund für hohe Fahrstabilität, wie Lotus anlässlich der Vorstellung in New York mitteilt. „Das ist ein Lotus, wie man ihn noch nie gesehen hat“, befindet Ben Payne, Design-Vizepräsident der Marke. „Aufbauend auf dem, was Lotus bisher geschaffen hat, haben wir einen Sportwagen gebaut, der Vertrauen ausstrahlt und gleichzeitig Fahrfreude verspricht.“

Lotus Emeya | hoesma | © Lotus

Mit der Produktion des Emeya will Lotus nach eigenen Angaben im kommenden Jahr beginnen. (hösch)