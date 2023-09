Elektroschub bei französischer Traditionsmarke Citroën

Eine weitere Neuerung betrifft den C5 X. Das Citroën-Flaggschiff ist nun auch mit einer schwächeren Version zu haben. Der C5 X Plug-in-Hybrid 180 kombiniert einen 110-KW/150-PS-Benzinmotor mit dem 81-kW/110-PS- Elektromotor und bietet eine elektrische Reichweite von bis zu 62 km nach WLTP bei einer Batteriekapazität von 12,4 kWh. Der Ab-Preis von 46.700 Euro für die Einstiegsversion You, die nun auch mit dem Drive Assist Plus für teilautonomes Fahren ausgestattet ist, ist durchaus attraktiv. Man will sich mit diesem Modell vor allem an Kunden richten, die ihre täglichen Fahrten weitgehend elektrisch bewältigen können und den Verbrenner nur etwa am Wochenende für weitere Strecken nutzen.