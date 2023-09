Ganz schön starker Elektro-Tscheche

Angetrieben wurde unser elektrischer Grenzgänger von zwei Elektromotoren, die gemeinsam 299 PS (220 kW) antraben ließen. Während es sich beim Motor an der Hinterachse um einen permanent erregten Synchronmotor (PSM) handelt, sitzt an der Vorderachse ein Asynchronmotor (ASM). Letzterer besitzt keine Permanentmagnete und lässt sich so mit weniger Schleppverlusten segeln. Somit verfügt der fesche Stromer über einen Teilzeit-Allradantrieb, der blitzartig zur Stelle ist, wenn man ihn braucht. Im Weiteren hat der Wagen auch keine Probleme mit dem üppigen Drehmoment von 460 Nm, welches in guter Elektromanier sofort anliegt. Schaltet man dann noch in den Sport-Modus, spannt der Enyaq seine Muskeln. Für den Sprint von 0 auf 100 km/h vergehen nur 6,5 Sekunden. In Kombination mit dem straffen Fahrwerk und der direkt abgestimmten Lenkung wird aus dem Enyaq ein sehr agiles Fahrzeug, bei dem man sich immer wieder auf die nächste Kurve freut, wenngleich das Gewicht von mindestens 2258 Kilogramm durchaus merkbar ist, jedoch nicht stört.

Trotz all der Sportlichkeit ist der Enyaq an der Ladestation angenehm zurückhaltend. Wir verbrauchten während der 14 Tage, in denen der Tscheche bei uns war, 19,7 kWh auf 100 Kilometer. Mit seiner 77-kWh-Batterie würde er bei uns also 390 Kilometer weit rollen. Geladen wird an DC-Schnellladestationen mit bis zu 135 kW. Im Idealfall sollte man in 36 Minuten die Akkus von 10 auf 80 % füllen können. Wer im sportlichen Enyaq RS Platz nehmen will, der sollte mindestens 64.590 Euro parat haben.