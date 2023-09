Kias schärfster Ceed für heiße Ausfahrten

Innsbruck – Für viele Lenker beginnt der Tag mit einem Strahlen am Steuer – sie genießen die Fahrt zur Arbeit. In diesem Fall dürfte ein leistungsstarker Kompaktwagen genau das Richtige sein. Den Kreis dieser so genannten „Hot Hatches“ bereichert Kia mit dem Ceed GT.

Das liegt erst einmal am kraftvollen Benziner, der den Ceed in 7,4 Sekunden auf 100 km/h treibt. Er tut es mit nachdrücklichem Schub, hängt immer gut am Gas und lässt durch die Sport-Taste seinen Charakter noch schärfen. Wurde der Sport-Modus erst aktiviert, reagiert der Ceed geradezu giftig auf Gas und untermalt dies mit einem sonoren Motorklang. Dabei kann dann auch das straff abgestimmte Fahrwerk zeigen, was es kann. Kurz gesagt: Herrlich, mit dem GT so über die Landstraßen zu fahren und Kurven zu verschlingen. Die Kraft der Maschine, die hellwache Automatik (es darf auch über Lenkradwippen lustvoll geschaltet werden) und die präzise Lenkung schnüren ein schönes Paket für sportlich Orientierte.