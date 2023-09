Polnische Polizei fand drei tote Neugeborene in Keller

Danzig – Im Keller eines Einfamilienhauses in der nordpolnischen Woiwodschaft Pommern nahe der Ostsee hat die Polizei die Leichen von drei Neugeborenen gefunden. Wie die Staatsanwaltschaft am Samstag der Nachrichtenagentur PAP bestätigte, wurden eine 20 Jahre alte Frau wegen Mordverdachts angeklagt und ein 54 Jahre alter Mann festgenommen. Nach Medienberichten handelte es sich um die Mutter der toten Kinder und den Vater der Frau.

Bereits am Freitagabend fand die Polizei im Dorf Czerniki, südwestlich von Danzig, einen toten Neugeborenen. Im Zuge der weiteren Durchsuchung des Hauses stießen die Polizisten in der Nacht auf Samstag auf eine weitere Leiche in bereits weit fortgeschrittenem Verwesungsstadium. Nachdem die Polizisten Samstagfrüh auch einen dritten toten Säugling fanden, bestätigte die Staatsanwaltschaft die Leichenfunde. Die Hintergründe waren zunächst unklar. (APA, dpa)