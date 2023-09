Windschutzscheiben von sechs Lkw in Hall zertrümmert: Hoher Schaden

Hall – Ein Fall von schwerer Sachbeschädigung beschäftigt derzeit die Polizei in Hall. In der Nacht auf Samstag wurden auf einem offenen Parkplatz die Windschutzscheiben von sechs Lkw zertrümmert.

Wie die Polizei mitteilt, befindet sich der Abstellplatz in der Josef-Dinkhauser-Straße in Hall. Als Tatwaffe kommt womöglich ein Werkzeug in Frage, Genaueres lässt sich dazu aber nicht sagen. Insgesamt entstand hoher Sachschaden. Die Polizei bittet unter Tel. 059133/7110 um Hinweise. (TT.com)