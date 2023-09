Explosion, Notlandung, Mure: Rotes Kreuz trainierte am Wochenende in Igls den Notfall

Bei Bränden, Explosionen, Muren oder anderen Katastrophen müssen die HelferInnen rasch reagieren können. Hunderte Rotkreuz-Mitarbeiter, Spezialisten und Statisten übten am Wochenende im Mittelgebirge für den Ernstfall. Fazit: Tirols Katastrophenhelfer sind gerüstet.

Igls – Murenabgänge, Brände, Evakuierungen oder Explosionen: Wenn die Katastrophe eintritt, ist schnelle Hilfe das Um und Auf. Um auf solche Notsituationen, in denen Menschenleben und Gesundheit auf dem Spiel stehen, vorbereitet zu sein, trainierte das Rote Kreuz am Samstag und Sonntag bei einer großangelegten Katastrophenschutz-Übung in Igls.

Katastropheneinsatz in Igls

Rund 100 Rotkreuz-Mitarbeiter, 30 Spezialisten im Feldspital, Notärzte, 100 Einsatzkräfte anderer Organisationen und 200 Statisten nahmen daran teil. Fazit der Verantwortlichen: Tirols Katastrophenhelfer sind gerüstet.

In den zwei Tagen war ein Altenheim zu evakuieren und zahlreiche Verletzte nach Verkehrsunfällen, Partys und einer Hausbesetzung zu versorgen. Muren gingen ab, Hänge kamen ins Rutschen, Überschwemmungen und Blitzeinschläge hielten die Einsatzkräfte auf Trab. Und am Ende musste noch ein Flugzeug notlanden und schwer verletzte Passagiere mussten versorgt werden.

Um ein möglichst realistisches Trainingsumfeld zu gewährleisten, erhielten sie dabei Unterstützung von befreundeten Einsatzorganisationen wie der Feuerwehr, der Bergrettung und der Polizei. „Die Versorgung einer Vielzahl von PatientInnen und die Zusammenarbeit der verschiedenen Einsatzorganisationen sind die Hauptziele dieser Übung“, erklärte Martin Dablander, Landesrettungskommandant von Tirol und verantwortlich für die Großübung.

Erstmals nahm an der Katastrophenübung auch ein Feldspital teil. Diese Einheit ist für internationale Katastropheneinsätze ausgebildet und besteht aus ÄrztInnen, Hebammen, Diplompersonal, SanitäterInnen und TechnikerInnen aus ganz Österreich. Christian Schneider, Bezirksrettungskommandant des Roten Kreuzes in Innsbruck und stellvertretender Bundeskoordinator für dieses Feldspital: „Um in Katastrophen zerstörte medizinische Einrichtungen ersetzen zu können, sind Teams wie unser Feldspital unersetzlich."

„Dass wir diese internationale Einheit auch bei dieser Übung in den Einsatz bringen, ist sowohl für die Ausbildung der lokalen Einsatzkräfte als auch für das Feldspital-Team ein wichtiger Beitrag, um für den Ernstfall optimal vorbereitet zu sein“.

Bei der Übung wurde auch die Notlandung eines Flugzeugs simuliert, mit anschließender Versorgung der Passagiere. © Liebl Daniel

Die Übung war von Samstag bis in die späten Abendstunden angesetzt und wurde am Sonntagmorgen bis in den frühen Nachmittag fortgesetzt. Die Planung und Durchführung liegt in der Verantwortung des Landesrettungskommandos Tirol in enger Zusammenarbeit mit der Bezirksstelle des Roten Kreuzes Innsbruck. (TT.com)