Wenn die Katastrophe eintritt: Rotes Kreuz trainiert in Igls den Notfall

Bei Bränden, Explosionen, Muren oder anderen Katastrophen müssen die HelferInnen rasch reagieren können. Um für den Ernstfall gerüstet zu sein, üben sie an diesem Wochenende im Mittelgebirge.

Igls – Murenabgänge, Brände, Evakuierungen oder Explosionen: Wenn die Katastrophe eintritt, ist schnelle Hilfe das Um und Auf. Um auf solche Notsituationen, in denen Menschenleben und Gesundheit auf dem Spiel stehen, vorbereitet zu sein, trainiert das Rote Kreuz am Wochenende bei einer großangelegten Katastrophenschutz-Übung in Igls.

Geübt werden zwölf unterschiedliche Szenarien, 100 KatastrophenhelferInnen und NotärztInnen nehmen daran teil. Um ein möglichst realistisches Trainingsumfeld zu gewährleisten, erhalten sie dabei Unterstützung von befreundeten Einsatzorganisationen wie der Feuerwehr, der Bergrettung und der Polizei. „Die Versorgung einer Vielzahl von PatientInnen und die Zusammenarbeit der verschiedenen Einsatzorganisationen sind die Hauptziele dieser Übung“, erklärt Martin Dablander, Landesrettungskommandant von Tirol und verantwortlich für die Großübung.

Erstmals nimmt an der Katastrophenübung auch ein Feldspital teil. Diese Einheit ist für internationale Katastropheneinsätze ausgebildet und besteht aus ÄrztInnen, Hebammen, Diplompersonal, SanitäterInnen und TechnikerInnen aus ganz Österreich. Christian Schneider, Bezirksrettungskommandant des Roten Kreuzes in Innsbruck und stellvertretender Bundeskoordinator für dieses Feldspital: „Um in Katastrophen zerstörte medizinische Einrichtungen ersetzen zu können, sind Teams wie unser Feldspital unersetzlich. Dass wir diese internationale Einheit auch bei dieser Übung in den Einsatz bringen, ist sowohl für die Ausbildung der lokalen Einsatzkräfte als auch für das Feldspital-Team ein wichtiger Beitrag, um für den Ernstfall optimal vorbereitet zu sein“.

Die Übung ist von Samstag bis in die späten Abendstunden angesetzt und wird am Sonntagmorgen bis in den frühen Nachmittag fortgesetzt. Die Planung und Durchführung liegt in der Verantwortung des Landesrettungskommandos Tirol in enger Zusammenarbeit mit der Bezirksstelle des Roten Kreuzes Innsbruck. (TT.com)