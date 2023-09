24-Jähriger nach Kletterunfall in Osttirol mittels Tau geborgen

Der Tscheche verletzte sich am Rumpf und rechten Bein. Der Notarzthubschrauber holte ihn per Taubergung aus der Wand und brachte ihn ins Krankenhaus.

Tristach – Zwei Seilschaften aus Tschechien wollten am Samstag eine Route des Schwierigkeitsgrades 6 in der Laserzwand zur Karlsbader Hütte klettern. Ein 24-jähriger Vorsteiger stürzte bereits nach dem ersten Stand ins Seil und verletzte sich unbestimmten Grades am Rumpf und rechten Bein.