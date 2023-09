Schweißtreibende Überstunden: 4500 Teilnehmer stellten sich Tiroler Firmenlauf

Innsbruck ‒ Die 21. Auflage des Tiroler Firmenlaufs lockte am Samstag wieder etliche Läufer (zumeist) im Namen des Arbeitgebers auf die Straßen von Innsbruck. Offiziell rund 4500 Teilnehmer mit und ohne Zeitnehmung zählte Organisator Ivo Kaltschmid auf, der nach dem Lauf-Fest bei spätsommerlichen Temperaturen und idealem Laufwetter zufrieden bilanzieren konnte: „Es ist alles gut gegangen, wir sind glücklich mit dem Ablauf.“

Schnellster Läufer auf der 5,8 Kilometer langen Strecke war Patric Schultus (Altenheime der Barmherzigen Schwestern) in einer Zeit von 17:59,2 Minuten, bei den Damen hatte Anna Kirchebner (MED-EL) in 19:46,0 die Nase vorne. Die Rangliste der gemeldeten Teams führten die Tirol Kliniken vor der Hofer KG und MED-EL an.