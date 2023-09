Ukraine meldet neue Angriffe auf Odessa und Mykolajiw

Russland hat in der Nacht erneut den Süden der Ukraine mit Drohnen und Marschflugkörpern angegriffen. "Alle sechs Drohnen wurden vernichtet, vier über dem Gebiet Mykolajiw, zwei über dem Gebiet Odessa", meldete die ukrainische Kommandostelle Süd am Sonntag auf Telegram. Zugleich räumte sie ein, dass zwar auch fünf Marschflugkörper des Typs Ch-101/Ch-555 abgefangen worden seien, aber einige andere Landwirtschaftsobjekte im Gebiet Odessa getroffen hätten.

Die genaue Anzahl der Treffer nannten die Militärs nicht. Die Einschläge bestätigte am Morgen auch der Militärgouverneur von Odessa, Oleh Kiper, auf Telegram. Seinen Angaben nach wurden im Landkreis Beresiwka unter anderem Getreidespeicher getroffen. Tote und Verletzte gebe es glücklicherweise nicht, teilte er mit.

Seit dem Auslaufen des Abkommens zur Verschiffung ukrainischen Getreides über das Schwarze Meer attackiert Russland verstärkt die Infrastruktur der Schwarzmeergebiete im Süden der Ukraine. Häfen und Getreidespeicher sind vorrangiges Ziel der Angriffe.

Russland schoss indes eigenen Angaben zufolge in der Nacht auf Sonntag mehrere ukrainische Drohnen ab. Mindestens sechs Drohnen seien vor der Küste der Halbinsel Krim abgefangen worden, zwei weitere über der Hauptstadtregion Moskau, hieß es von den Behörden. Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin teilte mit, dass es keine Berichte über Schäden durch Trümmerteile gegeben habe.

Wegen der Angriffe gab es Verspätungen an den drei großen Flughäfen Moskaus, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Tass. Nach der Drohne über dem Moskauer Bezirk Istra sei am Sonntag in der Früh eine weitere ukrainische Drohne über Ramensky abgeschossen worden, berichtete Bürgermeister Sobjanin.

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums führte die Ukraine einen koordinierten Drohnenangriff auf die Halbinsel aus. Die Flugkörper seien aus verschiedenen Richtungen gekommen, darunter der Nordwesten und Osten. Zu möglichen Schäden oder Opfern machte die Behörde keine Angaben.

Die Ukraine fliegt bereits seit Monaten Angriffe auf das Staatsgebiet des Aggressors Russland. Die Rückeroberung der Halbinsel Krim zählt zu den wichtigsten Kriegszielen Kiews, das in der laufenden Gegenoffensive die durch besetztes südukrainisches Territorium laufenden Versorgungslinien zwischen der Krim und Russland kappen möchte.

In der ostukrainischen Oblast wurden indes nach russischen Angaben fünf Menschen durch ukrainischen Beschuss getötet. Fünf Personen seien in den Bezirken Kirow und Kuibyschewskji getötet, eine Frau sei in Swetlodarsk verletzt worden, schrieb der von Russland eingesetzte Regionalgouverneur Denis Puschilin auf Telegram.

Angesichts ukrainischer Erfolge bei der Gegenoffensive im Süden des Landes verstärkte indes Russland nach britischer Einschätzung die Verteidigungsstellungen der besetzten Stadt Tokmak. Rund um den strategisch wichtigen Ort, der rund 16 Kilometer von der Front entfernt liegt, seien Panzerabwehrsysteme errichtet und neue Schützengräben ausgehoben worden, teilte das Verteidigungsministerium in London am Sonntag in seinem täglichen Geheimdienst-Update mit.

"Tokmak bereitet sich darauf vor, zum Dreh- und Angelpunkt der zweiten Hauptverteidigungslinie Russlands zu werden", hieß es weiter. "Verbesserungen an den Verteidigungsanlagen der Stadt sind wahrscheinlich ein Hinweis auf die wachsende Besorgnis Russlands über taktische Durchbrüche der Ukraine durch die erste Hauptverteidigungslinie weiter nördlich."