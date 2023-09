Nordkoreas Machthaber Kim beendet Russland-Besuch

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un hat seinen mehrtägigen Russland-Besuch beendet. Nach Angaben der russischen Nachrichtenagenturen Ria-Nowosti und Tass reiste Kim am Sonntag in seinem gepanzerten Sonderzug vom Bahnhof Artjom-Primsorski-1 im äußersten Osten des Landes in Richtung der gemeinsamen Grenze ab.

Kim war am Dienstag zu seiner ersten Auslandsreise seit der Corona-Pandemie in Russland eingetroffen, wo er einen Tag später mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zusammenkam. Der Westen befürchtet, dass Russland von Nordkorea Rüstungsgüter für seine Offensive in der Ukraine kaufen will. Nordkorea steht unter Verdacht, in Russland Technologien für sein Atom- und sein Raketenprogramm erwerben zu wollen.

Kim interessiere sich für ein breites Spektrum von Themen, zitierte die Nachrichtenagentur RIA Russlands Botschafter in Nordkorea, Alexander Matsegora. Der Machthaber sei mit den bisherigen Ergebnissen seines Besuchs zufrieden. Laut Nordkoreas staatlicher Nachrichtenagentur KCNA findet Kims Russland-Reise zu einem Zeitpunkt statt, "an dem eine neue Blütezeit der Freundschaft, der Solidarität und der Zusammenarbeit in der Geschichte der Beziehungen zwischen den beiden Ländern beginne".

Am Samstag hatte Kim gemeinsam mit dem russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu bei Wladiwostok russische Kampfflugzeuge, Hyperschallraketen und Kriegsschiffe besichtigt. Wie KCNA am Sonntag meldete, sprachen Kim und Schoigu über "praktische Fragen zur Stärkung der Kooperation im militärischen und Sicherheitsbereich".

Zuvor hatte Kim unter anderem schon eine Flugzeugfabrik besucht und sich in der Region Amur im Kosmodrom Wostotschny, Russlands modernster Raumfahrtanlage, mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin getroffen. Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten zeigten sich besorgt über die zunehmenden militärischen Beziehungen zwischen den beiden Nachbarn.