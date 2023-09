47 „hochverdiente“ Bürger mit Verdienstkreuz ausgezeichnet

Tirols Landeshauptmann Anton Mattle und sein Südtiroler Amtskollege Arno Kompatscher überreichten heute, Samstag, bei einem Festakt auf Schloss Tirol in Südtirol das Verdienstkreuz an 47 herausragende Persönlichkeiten beider Landesteile.

Dorf Tirol – Am Samstag erhielten 47 herausragende Persönlichkeiten aus Nord-, Ost- und Südtirol bei einem Festakt auf Schloss Tirol das Verdienstkreuz. Nach dem Ring und dem Ehrenzeichen ist das die dritthöchste Auszeichnung, die in Tirol verliehen wird. Die Frauen und Männer engagieren sich ehrenamtlich in Bereichen wie Bildung, Kultur, Sport, Rettungswesen, Seelsorge oder im Einsatz für Randgruppen. Das würdigten die Landeshauptleute Anton Mattle (Tirol) und Arno Kompatscher (Südtirol) in ihren Ansprachen. „Für dieses vorbildhafte Wirken sagen wir heute gemeinsam Danke“, schlossen Mattle und Kompatscher. (TT)