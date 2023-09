Die Haie haben Lust auf den nächsten Derbysieg

Innsbruck – Mit einer Fangquote von 97,5 Prozent war Neo-Haie-Goalie Evan Buitenhuis am Freitag in der ICE Hockey League beim 5:1-Auftakterfolg gegen Bozen einer der Väter des Sieges. „Die ganze Mannschaft hat defensiv einen Top-Job gemacht, so ist es als Goalie natürlich leichter“, teilte der Kanadier den Ruhm mit seinen Vordermännern.