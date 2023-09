Polizei ermittelt nach Kellerbrand in Wörgler Mehrfamilienhaus

Wörgl – In der Nacht von Samstag auf Sonntag brach in einem Mehrfamilienhaus in Wörgl ein Brand im Keller aus. Wegen der starken Rauchentwicklung retteten sich einige Bewohner auf den Balkon des Hauses. Von dort wurden sie von der Freiwillige Feuerwehr Wörgl, die mit 53 Einsatzkräften vor Ort war, mit einer Drehleiter evakuiert. Verletzt wurde niemand.