Tomac zu möglichen Grenzkontrollen: „Aktuelle Route führt nicht über den Brenner“

Tausende Bootsmigranten sind in der vergangenen Woche auf Lampedusa gelandet. Die Diskussion um Grenzkontrollen zu Italien haben begonnen. Wie die Lage derzeit am Brenner ist und wie schnell wieder kontrolliert werden könnte, dazu nimmt Tirols Landespolizeidirektor Helmut Tomac Stellung.

Innsbruck – Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) denkt, wie berichtet, an außerordentliche Kontrollen an den Grenzen zu Italien. Angesichts einer hohen Zahl von Anlandungen durch Migranten auf der süditalienischen Insel Lampedusa habe man als Reaktion darauf bereits die Schleierfahndung verstärkt. Doch was heißt das für den Brenner? Und wie schnell kann man dort das Grenzmanagement wieder hochfahren? Tirols Landespolizeidirektor Helmut Tomac sagte, dass dies „relativ rasch“ möglich wäre.