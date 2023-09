Drachen auf dem Schwarzsee: Ein Rennen in Kitzbühel für den guten Zweck

Kitzbühel – Ruderboote und Tretboote kennt man am Schwarzsee in Kitzbühel. Drachenboote sind allerdings neu. Am Wochenende fand erstmals ein Charity-Drachenboot-Rennen des Clubs C41 Kitzbühel am Schwarzsee statt. Die Teams, bestehend aus einem Taktgeber und 16 Paddlern, traten gegeneinander an und kämpften nicht nur um den Sieg, sondern hatten viel Spaß.