Es bleibt warm in Tirol: Spätsommer legt in neuer Woche nur kurze Pause ein

Die Woche startet sonnig und warm – mit einer kleinen Kaltfront am Dienstag, die einen kleinen herbstlichen Vorgeschmack bringen wird. Im weiteren Verlauf aber kehrt die Sonne zurück und es wird mit Höchstwerten von bis zu 29 Grad noch einmal sehr sommerlich.

Wien, Innsbruck – Bei den aktuellen recht sommerlichen Temperaturen mag man die Prognose kaum glauben. Aber tatsächlich wird eine Kaltfront am Dienstag das schöne Spätsommerwetter in Tirol unterbrechen. Allerdings wird die Zäsur nur kurz ausfallen. Schon am Mittwoch kehrt die Sonne zurück, berichtete Geosphere Austria (vormals ZAMG) am Sonntag in der Wettervorschau.

Generell bleibt es ausgesprochen mild. Am Montag gibt es zum Start in die neue Arbeitswoche in Becken und Tälern zunächst einiges an Nebel oder Dunst, die sich jedoch allmählich lichten. Davon abgesehen scheint verbreitet die Sonne.

Bereits am Vormittag trübt es sich ausgehend vom Arlberg zusehends ein und erste Schauer und Gewitter sind zu erwarten. Diese erfassen bis zum Nachmittag ganz Tirol und gehen dann bis zum Abend in teils kräftigen Regen über. Temperaturmäßig bleibt es mit Höchstwerten von 21 bis 27 Grad recht warm.

Am Dienstag zieht die angekündigte Kaltfront über Österreich und sorgt in vielen Landesteilen für Wolken und ergiebige Regenschauer. Auch in Tirol beginnt der Tag trüb und nass. Im Laufe des Vormittags lichten sich die Wolken zunächst im Oberland wieder, bis zum Nachmittag klingen die Regenschauer auch im Unterland und Osttirol ab. Freundliches Wetter setzt sich durch, mit Temperaturen zwischen 17 und 22 Grad.

Schon am Mittwoch bringt steigender Luftdruck wieder deutlich mehr Sonnenschein. Zeitweise können aber auch noch ein paar dichtere und hoch liegende Wolkenfelder durchziehen. Das Zwischenhoch lässt auch das Quecksilber im Thermometer wieder nach oben klettern: Es wird mit bis zu 25 Grad sehr warm.

Bis zu 29 Grad am Donnerstag

Der Donnerstag verläuft nach Auflösung lokaler Nebelfelder häufig sonnig. Die meisten Quellwolken sind hierbei zwar im Süden des Alpenhauptkammes zu sehen, es bleibt jedoch auch dort zumeist trocken. Besonders am Alpenostrand lebt der Südostwind im Tagesverlauf zudem stark auf. Bei föhniger Südströmung wechseln sich Sonne und Wolken ab, mit Temperaturen um 22 bis 29 Grad wird es erneut sehr warm.

Am Freitag überquert eine weitere Kaltfront Österreich von West nach Ost. Diese bringt hochreichende Quellwolken und Regenschauer, lokal auch von Blitz und Donner begleitet, mit sich. Erwartet werden Tageshöchstwerte zwischen 19 und 27 Grad. (oweh, APA)