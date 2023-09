Sicherheit in Zeiten der KI: „Tirol Live“ heute um 18 Uhr

Landespolizeidirektor Helmut Tomac und KI-Experte Gerhard Kürner sind am Mittwoch zu Gast bei „Tirol Live“.

TT-Chefredakteur Marco Witting begrüßt dazu als Gesprächspartner Landespolizeidirektor Helmut Tomac, der als Präsident des Tiroler KSÖ (Kompetenzzentrum Sicheres Österreich) das Thema KI in Beobachtung hat.

Am Sicherheitsevent des KSÖ am 5. Oktober in Innsbruck wird KI-Experte Gerhard Kürner einen Vortrag halten. Schon heute spricht er bei „Tirol Live“ über „Licht und Schatten der Künstlichen Intelligenz“.