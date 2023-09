Frauen bekommen bei Herzinfarkt auf der Straße seltener Druckmassage

Paris – Frauen bekommen bei einem Herzinfarkt in der Öffentlichkeit einer neuen Studie zufolge seltener eine Druckmassage von Augenzeugen als Männer. Für diese Erkenntnis untersuchten kanadische Forscher fast 40.000 Herzinfarkte. Der Grund für den Unterschied ist den Wissenschaftern zufolge nicht klar. Sie vermuten aber als eine Ursache, dass es womöglich eine größere Hemmschwelle gebe, eine Frau ohne ihr Einverständnis im Brustbereich zu berühren.

Die am Montag veröffentlichte Studie basiert auf Daten aus den Jahren 2005 bis 2015 in den USA und Kanada. Die Forscher untersuchten dabei alle in dieser Zeit außerhalb von Krankenhäusern registrierten Herzinfarkte – fast 40.000 Patienten.