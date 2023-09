Gericht stoppt Wolf-Abschüsse in Südtirol: „Entnahme-Ermächtigung" von Tierschützern angefochten

Am vorvergangenen Wochenende hatte Kompatscher eine solche Ermächtigung für zwei Wölfe im Gebiet um Mühlwald unterschrieben. Eine weitere folgte vergangenen Freitag für Kastelbell. Das Land begründete die Maßnahmen mit der gesicherten Wolfspopulation in Südtirol sowie mit Nutztierrissen in den betroffenen Gebieten. (APA)