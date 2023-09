Vorreiter Stans pachtet Photovoltaik-Anlage am Vereinszentrum

Stans – „Da kommt sie, die Sonne“, ruft Michael Huber freudig übers Dach. Der Bürgermeister tritt vorsichtig zwischen den Paneelen hin und her. Denn am Dach des Vereins- und Gemeindezentrums wurde auf 500 m² eine Photovoltaikanlage errichtet. Die gehört allerdings nicht der Gemeinde Stans – noch nicht.

Der so genannte Tiwag-Sonnenfonds für Privathaushalte kam so gut an, dass der Fonds nun auf Gemeinden und Landwirtschaft ausgeweitet wird. Gerade auf Dächern von Gemeindeeinrichtungen oder auch von Bauernhäusern und Ställen sieht Tiwag-Vorstandsdirektor Thomas Gassner noch großes Potenzial.