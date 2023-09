Lkw-Fahrer geriet in Wilten auf Gegenfahrbahn: Zwei Personen verletzt

Innsbruck – Am Montagabend gegen 18.00 Uhr war ein polnischer Staatsbürger im Ortsteil Wilten mit einem Klein-Lkw unterwegs. Als der 49-Jährige talwärts in Richtung Stadt fuhr, kam er in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem bergwärts fahrenden Pkw.