Tierkadaver in Östen illegal entsorgt: Polizei bittet um Hinweise

Östen – Auf einem neben der Bundesstraße gelegenen Parkplatz in Östen im Gemeindegebiet Umhausen wurden am Wochenende mehrere Kadaver von Rehen und Gämsen illegal entsorgt. Bevor die Tiere dort abgelegt wurden, hatte man ihnen offenbar in fachmännischer Manier das Wildbret entfernt und Fell, Knochen sowie das Haupt einfach in die Böschung am Ufer der Ötztaler Ache geworfen. Die Polizei bittet um Zeugenaussagen und zweckdienliche Hinweise. (TT.com)