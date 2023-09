Luftangriffe auf Lwiw und weitere ukrainische Städte

Wenige Stunden vor einem Treffen der Ramstein-Gruppe der militärischen Unterstützer der Ukraine hat Russland das Land mit Luftangriffen überzogen. Betroffen war auch die westukrainische Stadt Lwiw (Lemberg). Der Einschlag einer Kamikaze-Drohne löste Behörden zufolge einen Brand in einem städtischen Lagerhaus aus und verletzte zwei Menschen - einen davon schwer. Auch in Charkiw sowie in Kramatorsk, Slowjansk, Cherson, Odessa, Krywyj Rih, Chmelnyzkyj gab es Explosionen.

In Lwiw riefen sowohl Bürgermeister Andrij Sadowy als auch Regionalgouverneur Maksym Kosyzkyj die Bevölkerung auf, in den Schutzräumen zu bleiben, da weitere Angriffe erwartet werden. In der westlichen Hälfte der Ukraine herrsche seit etwa 2 Uhr Ortszeit (1 Uhr MESZ) Luftalarm. Nach Angaben der lokalen Behörden sind die Luftabwehrsysteme in Lwiw damit beschäftigt, einen russischen Luftangriff abzuwehren.

Die russischen Truppen in der Ukraine verstärkten indes nach Einschätzung britischer Militärexperten auch ihre Aktivitäten im Kampf um die Dnipro-Inseln am unteren Flusslauf. Das ging am Dienstag aus dem täglichen Geheimdienstbericht zum Ukraine-Krieg des Verteidigungsministeriums in London hervor. Die Inseln im Gebiet Cherson waren demnach in der ersten Septemberhälfte schwer umkämpft. Beide Seiten griffen mit Gruppen in kleinen Booten ihre Gegner auf den Inseln oder dem gegenüberliegenden Ufer an, so die Mitteilung.