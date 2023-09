Russischer Luftangriff auf westukrainische Stadt Lemberg

Die westukrainische Stadt Lemberg (Lwiw) ist am Dienstag von Explosionen erschüttert worden. Sowohl Bürgermeister Andrij Sadowy als auch Regionalgouverneur Maksym Kosyzkyj haben die Bevölkerung aufgerufen, in den Schutzräumen zu bleiben, da weitere Angriffe erwartet werden. In der westlichen Hälfte der Ukraine herrsche seit etwa 2 Uhr Ortszeit (1 Uhr MESZ) Luftalarm. Wenige Stunden davor war auch von russischem Raketenbeschuss in der Millionenstadt Charkiw berichtet worden.