Ukraine durchbricht russische Verteidigungslinie bei Bachmut

Einige Stunden zuvor hatte Syrskyj bekanntgegeben, dass die ukrainische Armee die strategisch wichtige Ortschaft Klischtschijiwka nahe Bachmut zurückerobert habe. Am Freitag hatte die Ukraine bereits die Einnahme des nahe Bachmut gelegenen Ortes Andrijiwka verkündet. Beide Ortschaften seien "ein wichtiger Teil der russischen Verteidigungslinie" zwischen Bachmut und dem 40 Kilometer weiter südlich gelegenen Horliwka gewesen, teilte Syrskyj am Montag weiter mit.

Russland hatte die ukrainische Rückeroberung von Andryjiwka allerdings am Samstag bestritten. Syrskyj erklärte nun, die Lage im Osten bleibe "kompliziert". Die russische Armee fahre "zahlreiche Gegenangriffe" in der Hoffnung, verlorene Positionen zurückzuerobern, und bereite sich darauf vor, ihre Angriffe im Gebiet der weiter nördlich gelegenen Städte Kupjansk und Lyman zu verstärken.

Unterdessen wurde das Verwaltungsgebäude der russischen Besatzer in Donezk deren Angaben zufolge von der ukrainischen Armee mit Raketen angegriffen. "Tote oder Verletzte gab es vorläufigen Informationen nach nicht", teilte der Donezker Besatzungschef Denis Puschilin am Montag per Videobotschaft bei Telegram mit. Es habe Schäden an ziviler Infrastruktur im Stadtzentrum gegeben. Örtliche Ermittler bestätigten russischen Reportern, dass es sich dabei um den Sitz von Puschilin gehandelt habe.