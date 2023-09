Neuer evangelischer Pfarrer in Kufstein: Mit Bibel und Saxophon im Einsatz

Kufstein – Jetzt ist es fix: Thomas Müller wird als evangelischer Pfarrer in Kufstein die Nachfolge von Robert Jonischkeit antreten. Am 24. September um 15 Uhr wird er in sein Amt eingeführt. Zuvor musste er sich noch der Wahl stellen: Die VertreterInnen der evangelischen Gemeinde Kufstein sprachen ihm im Juni das Vertrauen aus und wählten ihn für 12 Jahre zum Pfarrer. Der gebürtige Villacher ist bereits seit einem Jahr in Kufstein als Seelsorger kirchlich bestellt.