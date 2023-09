Tiroler NEOS schäumen wegen Preissprung bei Liftkarten

Innsbruck – „Wenn wir in der Hotellerie oder Gastronomie die Preise wie bei den Liftkarten angezogen hätten, dann würde ein Schnitzel heute 55 Euro und eine Übernachtung im Drei-Sterne-Hotel 150 Euro pro Person kosten“, übt NEOS-Klubobmann Dominik Oberhofer heftige Kritik an der Tiroler Seilbahnbranche. „Eine vierköpfige Familie mit einem 7- und 8- jährigen Kind muss durchschnittlich 1000 Euro für einen 6-Tages-Skipass berappen. Das macht Skiurlaub in Tirol gerade jetzt zum absoluten Luxus.“