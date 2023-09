60 Jahre Pfarrkirche Heilige Familie: Mit Schwung zum großen Fest in Lienz

Es helfen 40 bis 50 Leute mit, wenn am Samstag, 30. September, die Pfarre Heilige Familie ihren 60. Geburtstag feiert. „Wir laden herzlich zu einem informativen, fröhlichen und schmackhaften Kennenlerntag ein“, sagen die Veranstalter und wollen alle Generationen ansprechen. Den Auftakt macht ein Gottesdienst in der Kirche, zu dem Gläubige unterschiedlicher Konfessionen kommen. „Entdecke den Süden der Stadt!“ lautet das Motto des Festes. „Wir wollen uns dabei gemeinsam ansehen, wie die Friedensiedlung entstanden ist und was sie heute ausmacht“, kündigt Historiker Martin Kofler eine Fotoschau an, die ab dem Tag der Feier für zwei Wochen in der Familienkirche zu sehen sein wird. 40 Aufnahmen hat Kofler zusammengestellt. In den 40er-Jahren war der Stadtteil noch Grünland. In den 50er- und 60er-Jahren entstanden die markanten Wohnhausreihen. 1963 hat der Innsbrucker Bischof Paulus Rusch die Kirche eingeweiht. Den Stahlbetonbau haben die Architekten Otto Gruber und Hans Buchrainer aus Lienz geplant. Jos Pirkner lieferte das Eingangsportal und das größte Betonglasfenster „auf der nördlichen Hemisphäre“, wie Michael Brugger weiß.