Flix-Bus prallte in Kärnten gegen Leitplanke: 19-Jährige bei Unfall getötet

42 Insassen und zwei Lenker waren Dienstagfrüh in Richtung Triest unterwegs, als der Bus aus unbekannter Ursache gegen eine Leitschiene prallte und in einen Graben stürzte. Eine junge Frau aus Oberösterreich starb.

Micheldorf – Ein Unfall mit tödlichem Ausgang ereignete sich am Dienstag in den frühen Morgenstunden in Kärnten: Aus bislang unbekannter Ursache prallte ein Flix-Bus, der auf der Friesacher Straße im Bezirk St. Veit in Richtung Judenburg unterwegs war, in Micheldorf gegen eine Leitplanke und blieb in Folge seitlich liegen.