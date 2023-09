Rechter Traum vom Kanzleramt: FPÖ-Obmann Kickl traf in Wien auf AfD-Chefin Weidel

Jetzt stehen den Parteien Alice Weidel und Herbert Kickl vor. Und am Dienstag konnte Kickl Weidel in Wien begrüßen. Beide Parteichefs betonten die Gemeinsamkeiten. Und diese sind auffallend viele. Beide sehen sich in Umfragen im Aufwind.

KIckl will zudem bei Asylwerber Geld- auf Sachleistungen umstellen. Im November soll es zudem laut Kickl und Weidel ein Treffen der rechtsradikalen und patriotischen Parteien in der EU geben. Weidel wird am Dienstag Abend noch auf Einladung der FPÖ einen Vortrag in Wien halten. Dort wird sie von einer Ampelregierung für Österreich warnen.