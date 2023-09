Neue Kämpfe am Berg-Karabach: Mehr als 7000 Menschen mussten Dörfer verlassen

1994 wurde ein Waffenstillstand unterzeichnet. 2008 vereinbarten Armenien und Aserbaidschan, eine politische Lösung des Konflikts anzustreben, aber auch in den folgenden Jahren kam es immer wieder zu Gefechten mit dutzenden Toten.

International wird Berg-Karabach weiterhin als Teil Aserbaidschans angesehen, Armenien erkennt dies nicht an. Das erdölreiche Aserbaidschan drohte wiederholt damit, Berg-Karabach zurückzuerobern, sollten internationale Bemühungen zur Lösung des Konflikts zu keinem Ergebnis führen. Jahrelange Vermittlungsversuche scheiterten immer wieder.

Obwohl Aserbaidschan im Waffenstillstandsabkommen einen freien Personen- und Güterverkehr zwischen Armenien und Berg-Karabach über den Latschin-Korridor zugesichert hatte, begann Baku Ende 2022 mit einer Blockade der einzigen Verbindungsstraße. Lebensmittel, Medikamente und Treibstoff wurden knapp; die armenische Regierung warf Baku vor, eine humanitäre Krise in der Enklave herbeizuführen.

Allen getrennten Vermittlungsbemühungen Russlands, der EU und der USA zum Trotz konnten sich Eriwan und Baku auf keinen gemeinsamen Friedensvertrag einigen. Nach dem Tod von vier Polizisten und zwei aserbaidschanischen Zivilisten bei einer Minenexplosion in Berg-Karabach startete Aserbaidschan am 19. September einen Großangriff auf die Enklave. Baku sprach von "örtlich begrenzten Anti-Terror-Einsätzen" gegen armenische Separatisten. Es forderte die Auflösung der separatistischen Regierung in Berg-Karabach und deren Truppen.